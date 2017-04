Jak Dawid zwyciężył Goliata, czyli triumf innowacji

Idea mojekspert.pl

Projekt powstał w formie startupu z pasji jednego człowieka, który udowodnił, że nawet w pojedynkę posiadając odpowiednią wiedzę oraz umiejętności można stawać w szranki w rekinami i wielkimi graczami rynkowymi, przebijając się ze swoim przyszłościowym produktem. Powstawanie projektu można z powodzeniem przyrównać do walki Dawida z Goliatem – samotne, bohaterskie starcie z olbrzymem, jednakże zakończone zwycięstwem i dumą z osiągniętego celu.

Rozpoczęcie startupu na własną rękę, przy znikomych środkach finansowych, z zaangażowaniem jedynie pracy własnych rąk wydaje się przedsięwzięciem iście szalonym. To właśnie tutaj twórca portalu staje do walki z Goliatem, którym w biznesie są sturtupy posiadające finansowanie ze strony inwestorów i wysokie środki na rozwój. Jednak wylany pot, łzy, nieprzespane noce i praca do samych granic wytrzymałości w celu urzeczywistnienia własnej idei stania się jej twarzą przynosi rekompensatę w postaci wyników i obserwowania sukcesu.

Korzyści dla biznesu

Osoby rozwijające swoją karierę w branży finansowej oraz prawniczej doskonale zdają sobie sprawę jak ciężko jest pozyskać klienta. Serwis daje im możliwość stworzenia własnej, profesjonalnej wizytówki, kolekcjonowania komentarzy klientów, urośnięcie do rangi eksperta dzięki możliwości publikowania artykułów związanych z dziedzinami swojej wiedzy. Zarejestrowanie się umożliwia dodatkowo korzystanie z rozbudowanych statystyk, które prezentują nam poziom zainteresowania. Mojekspert.pl jest platformą, umożliwiającą skuteczny marketing i reklamę dla branży finansowej i prawnej przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

Zalety dla klientów

Poziom edukacji i świadomości finansowej oraz prawnej w Polsce pozostaje na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu do zachodu Europy. Dzięki serwisowi mojekspert.pl klienci zyskują możliwość wytypowania najlepszych specjalistów, którzy wesprą ich w kwestiach związanych z zarządzaniem majątkiem oraz we wszelkich niuansach prawnych, które przeciętnej osobie mogłyby nastręczać trudności.